Lage stabil, aber Sorge wegen Delta-Variante

Verdachtsfälle mit Delta-Variante

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Dienstag bei 13,2. Auch wenn die Infektionslage im Burgenland weitestgehend stabil ist, sorgen, wie berichtet, die am Montag bekannt gewordenen Verdachtsfälle der Delta-Variante in Bad Sauerbrunn rund um den Fußballklub weiter für Aufregung. Die endgültigen Resultate der Sequenzierung stehen noch aus.