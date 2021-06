Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Im Bezirk Neusiedl am See schlugen sie bei verschiedenen Seebädern zu. Ausgehend vom Seebad Jois, wo sie anscheindend nicht fündig wurden, fuhren die beiden weiter zur Seebadanlage in Neusiedl am See. Dort angekommen stahlen sie ein von der Polizei zuvor speziell ausgestattetes E-Bike im Gesamtwert von 2.300 Euro.