Salzburg zieht „Aktien“ in Bundesliga-Kader hoch

Wieder im Training bei den „Bullen“ stehen die zuletzt verliehenen Junior Adamu (Sturm/FC St. Gallen retour), Philipp Köhn (Tormann/FC Wil) und Kilian Ludewig (Verteidiger/Schalke 04). Majeed Ashimeru hingegen gaben die Salzburger am Freitag endgültig an Anderlecht ab. Der Mittelfeldspieler aus Ghana war bereits zuletzt an die Belgier verliehen, in Salzburg hatte sich der 23-Jährige trotz einiger Chancen nie durchgesetzt.