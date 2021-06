Völkermarkter mit Kopf auf Betonboden geprallt

Beim Verschrauben einer Holzverkleidung an einem Nebengebäude ist der 59-Jährige aus einer Höhe von drei Metern von einer Leiter gefallen. Der Völkermarkter schlug dabei mit dem Kopf am Betonboden auf und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Angehörige alarmierten umgehend die Rettung, die ihn in das UKH Klagenfurt brachte.