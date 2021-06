Juraj Kadassy: „Zeichnen ist mein Leben!“

National und international tätig

Juraj Kadassy war national wie international tätig. Das hohe Arbeitspensum in der Branche – er hat zwischen 12 und 16 Stunden täglich gearbeitet – möchte der 49-Jährige heute nicht mehr absolvieren. „Dafür bin ich zu alt“, schmunzelt er. Jetzt genießt er die Zeit mit seinem Sohn und erfreut sich an der Ruhe in Zurndorf.