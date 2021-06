Juli: FFP2-Pflicht fällt, Comeback fürs Nachtleben

Maskenvorgaben gelockert

Tanzen und trinken an der Bar in Klubs und Diskos ist mit der neuen Regelung dann ab 1. Juli wieder möglich - ab diesem Zeitpunkt fällt die bislang gültige Sperrstunde und die Lokale dürfen bis zu 75 Prozent der normalen Besucherkapazität einlassen. Ebenfalls gelockert werden die Maskenvorgaben: Seit 10. Juni ist die FFP2-Pflicht im Freien (also etwa auf Haltestellen, Märkten etc.) bereits obsolet, aber im Innenbereich, auch im Handel, Öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Gastronomie, blieb sie. Nun erfolgt (ebenfalls ab 1. Juli) eine Rückkehr zum einfachen Mund-Nasen-Schutz - mit der Ausnahme von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.