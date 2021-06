Lockerungen: Die Straßen sind wieder voller Leben

Wenige Feiernde, pünktlich geschlossen

Auch am Donaukanal und im Bereich des Schwedenplatzes waren in der Nacht auf Freitag wieder einige Personen in Partylaune unterwegs. Die Gastronomen hielten sich an die neue Sperrstunde um 0 Uhr und sperrten ihre Betriebe rechtzeitig zu. Kein Vergleich also zu den Bildern vom vergangenen Wochenende, als Hunderte Jugendliche dicht an dicht feierten, bis die Exekutive nach Beginn der Sperrstunde (damals noch 22 Uhr) die Abgänge zum Kanal sperrte.