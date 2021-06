80% Impfquote - oder „eine vierte Welle droht“

Mit laut AGES 71 nachgewiesenen Delta-Fällen in Österreich (Stand: Dienstag) hält sich die Ausbreitung der neuartigen Variante des Coronavirus noch in Grenzen. Hacker fand sich im Gespräch mit Puls 24 dennoch mahnende Worte: „Es macht Sorge, dass wir in ganz Österreich schon wieder zu langsam sind, sie zu detektieren“, so der Stadtrat. Um eine Mutation zu entdecken, sei eine Testung mit dem PCR-Verfahren erforderlich.