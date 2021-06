Neuinfektionen auf niedrigstem Stand seit April

Noch am Donnerstag wurde eine traurige Rekordzahl an Toten vermeldet: 6148 Menschen starben an dem Virus. Zu dem Höchstwert trug vor allem bei, dass der Bundesstaat Bihar seine Todeszahl am Vortag wegen einer neuen Erfassung um rund 4000 Fälle nach oben korrigierte. Hier werden nun auch Fälle berücksichtigt, bei denen Menschen zu Hause oder in privaten Kliniken an Covid-19 starben.