Indien bricht weltweiten Rekord an Corona-Toten

Offizielle Zahlen stimmen nicht mit Beobachtungen von Reportern überein

Denn die Journalisten des Magazins entdeckten, dass die offiziellen Corona-Zahlen so gar nicht mit ihren Beobachtungen zusammenpassen. So seien an einem Tag in der Stadt Jamnagar 58 Leichen aus einem einzigen Krankenhaus abtransportiert. Das entspricht der sechsfachen Anzahl, die die Behörden für die ganze Metropole gemeldet hatten. In einer Lokalzeitung füllen die Todesanzeichen sechs volle Seiten.