„Ratchet & Clank - Rift Apart“ am Prüfstand

Achterbahn von einer Story

Die bunte, schrille und mit gut gewählten Sprechern, schöner Cartoon-Mimik und lustigen Texten gut erzählte Story führt durch eine wendungsreiche Achterbahn von einer Kampagne. Sie glänzt mit einer enormen Vielfalt an Levels, die meist überschaubar, aber ladezeitlos durch Dimensionsportale erreichbar sind. So entsteht so etwas wie eine Open-World, die in Wahrheit aus vielen kleineren Welten besteht.