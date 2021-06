Persönliche Erinnerungen aus dem Familienalbum

Chronik erzählt Geschichte der Region

Trotz der Dramatik begegnet sie den Ereignissen mit einer gesunden Portion Humor. Oft liegt das Schöne so nah. So macht sich die umsichtige Autorin Gedanken über das Kino, den ersten Fernseher im Ort, das unterhaltsame Federnschleißen und das traditionsreiche Herbergsuchen sowie den Besuch in der Konditorei, wo die früher heiß begehrten Süßigkeiten standen und eine willkommene Abwechslung im Alltag waren.