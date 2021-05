Verstöße gegen die Marktordnung in Klagenfurt

Jeder sollte unter den gleichen Voraussetzungen arbeiten und solche schwarzen Schafe ärgern mich besonders. Sie bringen die gesamte Branche in Verruf und sorgen auch unter den Marktfieranten für Unmut“, weiß Gastronomieobmann Stefan Sternad. Zusätzlich zur fehlenden Gewerbeberechtigung macht Markus Polka auch eine Verletzung der Corona-Auflagen aus: „Die Personen, die in diesem Fall gemeint sind, kontrollieren weder die 3G-Regelung, noch achten sie auf ausreichend Abstand und verlangen auch keine Registrierung.“ Sternad und Polka sind sich einig und fordern ein rasches Handeln des zuständigen Marktamtes: „Das widerspricht all dem, wofür sich andere Unternehmer, Standler und Landwirte stark machen. Nämlich einen sicheren Besuch, um eine dauerhafte Öffnung und eine baldige Rückkehr zur Normalität zu erhalten!“