Stellplätze & lateinamerikanisches Flair am See

In Neusiedl am See hat man heuer touristisch einiges vor. Besonders die Strandpromenade soll noch attraktiver werden. Sowohl ein kleines Lokal als auch Wohnmobil-Stellplätze sollen ab spätestens Juli für frischen Wind am See sorgen. Um möglichst flexibel zu bleiben und nichts fix zu verbauen, setzt man auf Container.