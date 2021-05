Nach Krise: „Wirtschaft zieht insgesamt gut an“

Das Problem während der Corona-Krise sei gar nicht so sehr gewesen, dass viele Menschen zum ersten Mal arbeitslos wurden, erklärt Klotz. Viel eher würden die Daten des AMS zeigen, dass vor allem Langzeitarbeitslose länger brauchten, um wieder in Beschäftigung zu kommen - das hat eine OGM-Studie nun herausgearbeitet. „Die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit nimmt zu“, sagt er, und nimmt als Beispiel die Wintersaisonkraft im Tourismus, die nun ein Jahr arbeitslos war, weil die ganze Wintersaison 2020 ausfiel. „Stärkere Verwerfungen hat die Kurzarbeit verhindert“, ergänzt Huemer. Im April 2020 waren 3 von 10 Beschäftigte in Kurzarbeit, erinnert sie. Das seien aber vor allem jene gewesen, die ohnehin in einem Bürojob oder in einem stabilen Verhältnis angestellt gewesen waren.