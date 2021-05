Auf Straße gelegen: Frau überrollt und getötet

Zusammenhang mit Vorfall kurz vor Unfall?

Die Exekutive untersucht nun laut APA, ob der Verkehrsunfall mit einem anderen Vorfall in Zusammenhang steht, der sich 15 Minuten vorher in 80 Meter Entfernung abgespielt hatte: Eine betrunkene Frau hatte eine Passantin gebeten, die Polizei zu verständigen, da sie ein Taxler nach einem Streit aus dem Auto komplimentiert hatte. Als die Beamten eintrafen, war jedoch niemand mehr an Ort und Stelle.