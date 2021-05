Virologe: „Der vergangene Lockdown war der letzte“

Es schlummert in jeden von uns ein mulmiges Gefühl, und trotzdem sind wir alle wieder froh, am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Die neulich durchgeführten Öffnungsschritte in ganz Österreich bewähren sich, denn die Zahlen halten sich stabil und die Situation in Österreichs Spitälern entspannt sich nach und nach. Trotzdem hat uns die Pandemie eines gelehrt: Keiner will mehr zurück in den Lockdown.