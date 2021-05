Kühler Mai und Frühling: Wann kommt der Sommer?

Entscheidend werden allerdings die letzten Mai-Tage sein, ob 2021 knapp über oder unter 1991 und 1996 liegt. So viel ist schon fix: Bereits am Donnerstag stattet uns laut Prognose bereits die nächste Kaltfront einen Besuch ab und bringt Regenschauer von West nach Ost, im Süden am Nachmittag sogar Gewitter. Während sich die Temperaturen noch von Unterkärnten bis ins Südburgenland etwa bei der 20-Grad-Marke halten können, kühlt es im übrigen Land bereits wieder merklich ab.