So kalt war es im Frühling seit 1996 nicht mehr

Dieser Frühling wird lange als viel zu kalt und regnerisch in den Geschichtsbüchern der Wetterfrösche stehen. Zuletzt war es vor 25 Jahren in Österreich so kühl. Zum Ende des gar nicht so wonnehaften Monats Mai sind Wolken und nur wenig Sonne angesagt. Erst um den Fronleichnam-Feiertag Anfang Juni wird es besser.