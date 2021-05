Liebe Regierung - Schluss mit dem Kindergarten!

Was müssen die Grünen noch alles weglächeln?

Nicht nur die Lockerungsmaßnahmen, sondern auch die Frage, was die Grünen denn noch alles zähneknirschend weglächeln müssen, bringt sie an ihre Grenzen. Dass ausgerechnet die selbsternannte Anstandspartei im Sinne des heiligen Koalitionsfriedens den Ibiza-U-Ausschuss abdreht, wird der Mehrheit ihrer anspruchsvollen Korrektheits-Wähler sicher nicht schmecken. Da hilft auch das bisschen verbale Kräftemessen mit dem Kanzler nichts.