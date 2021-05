Diskussionen über weitere Öffnungen „noch zu früh”

Nowotny: „Österreicher wollen klare Vorgaben“

Kaum Verständnis für die Diskussion zeigte am Dienstag der Virologe Norbert Nowotny gegenüber „Puls 24“. Man werde erst Ende Mai sehen, wie sich die Öffnungsschritte tatsächlich auswirken: „Ich gehe auch davon aus, dass es in die richtige Richtung geht“, derzeit seien konkrete Überlegungen aber „noch zu früh“, so der Experte.