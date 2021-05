Passantin getötet: Haftstrafe für Drogenlenker

Zu schnell, ohne Führerschein, unter Drogen

Der Mann war an besagtem Tag im Drogenrausch - bei ihm wurden später Kokain und Benzodiazepine nachgewiesen - ins Auto gestiegen. In der Dämmerung dürfte er das Ehepaar, das gerade die Straße an der Ecke Panethgasse/Sebaldgasse überquerte, schlichtweg übersehen haben. Zu diesem Zeitpunkt war der Lenker allerdings doppelt so schnell wie erlaubt - mit 60 statt der erlaubten 30 km/h - unterwegs. Führerschein hatte er ebenfalls keinen mehr, dieser war ihm im Vorfeld bereits abgenommen worden.