Cupra Born: Elektro-Spanier ist der schönere ID.3

So kann ein kompaktes Elektroauto aus dem Volkswagenkonzern also auch aussehen: Der Cupra Born gibt den feschen Sportler in der internationalen Familie. Flacher, kantiger, schlichtweg emotionaler. Die nur in Österreich erhältliche Erstausgabe namens Alpha ist ab sofort online reservierbar, ab 29.990 Euro nach Abzug der Förderung.