Bub (6) erschossen: „Werden nie wieder eins sein“

Schütze saß in weißer VW-Limousine

Der Schütze saß in einer weißen VW-Limousine, die Familie bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach diesem. Die Schwester richtete sich direkt an den Schützen: „Ich möchte nur, dass Sie wissen, was Sie heute von der Welt genommen haben, was Sie von meiner Familie genommen haben. Ein kleines Kind des Glücks. Wir werden nie wieder eins sein“, sagte Cloonan.