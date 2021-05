Mutter stritt mit Autofahrer: Bub (6) erschossen

In den USA kommt es regelmäßig zu Schusswaffenangriffen. Erst am Dienstag waren in Washington eine Frau und ihr fünfjähriger Sohn verletzt worden, nachdem sie einen Mann gebeten hatte, mit seinem Elektro-Roller langsamer zu fahren. Die beiden überlebten. In diesem Jahr sind in den USA bisher 119 Kinder im Alter bis einschließlich elf Jahren durch Schusswaffengewalt getötet worden.