Franz Posch: „Ich bin da recht fanatisch“

Statt Karten sieht man Sie meistens mit einem Musikinstrument in der Hand.

Ja, ich hab einige. (lacht) Musik ist halt meine Leidenschaft. In Sachen Volksmusik habe ich schon als Kind angefangen, Stücke zu erfinden. Damals habe ich sie nicht aufgeschrieben, sondern mir einfach so gemerkt oder aufgenommen. Später habe ich dann Stücke aufgeschrieben und arrangiert. Und jetzt (lacht) bin ich unter die 20-Jährigen gegangen aufs Konservatorium in die Kompositionsklasse.