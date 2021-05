Lehrlinge sehen Arbeitswelt nun mit anderen Augen

Unterstützung bei Ausbildung

Die Videobrillen werden sowohl für die Berufswahl verstärkt eingesetzt als auch in der Ausbildung im WIFI. „Die Möglichkeiten sind im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos“, sagt der Institutsleiter. Via Brille kann ein Fachmann in einem Autowerk in Bayern die Arbeit erklären, im selben Atemzug setzen Lehrling in Eisenstadt die Handgriffe um.