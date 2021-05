„Ich habe im Rausch die Orientierung verloren“

Mehrere Autofahrer wählten in der Nacht zum Samstag den Polizei-Notruf, als ihnen auf der Westautobahn zwischen Schörfling am Attersee und Laakirchen ein Renault Master entgegen kam. Der Geisterfahrer war gegen 1.30 Uhr auf der Salzburger Richtungsfahrbahn nach Wien unterwegs, Unfälle konnten teils nur durch Notbremsungen und Verreißen der Fahrzeuge verhindert werden. „Zum Glück waren die anderen Verkehrsteilnehmer so aufmerksam, nur dadurch konnte ein Unfall verhindert werden“, sind Polizisten im Nachhinein froh, dass die Irrsinnsfahrt so ausgegangen ist.