Alko-Geisterfahrer nach 15 Kilometer gestoppt

Am Samstag gegen 1.30 Uhr lenkte ein 40-jähriger polnischer Staatsbürger seinen Klein-Lkw auf der Westautobahn vom Parkplatz Hainbach Nord kommend auf der Richtungsfahrbahn Salzburg, fuhr aber Richtung Wien. Dabei kam es laut mehreren Anzeigern beinahe zu mehreren Kollisionen mit den in die richtige Richtung fahrenden Fahrzeugen. Eine Polizeistreife bemerkte in der Nähe der Autobahnabfahrt Laakirchen West das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn.