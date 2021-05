Kolossaler Regenbogen als Trost für nasskalten Tag

Am Sonntag zeigt sich das Wetter teilweise freundlich

Auch am Sonntag dominieren zunächst Wolken. An der Alpennordseite, im Osten und im Südosten gibt es aber nur ein paar Schauer und die Bewölkung lockert zudem häufig auf. Somit wird es auch teilweise recht freundlich mit zeitweisem Sonnenschein. Im Süden und Südwesten halten sich die kompakten Wolken hingegen länger. Nach vier bis zwölf Grad zum Frühstück gibt es 13 bis 18 Grad zur Jause am Nachmittag.