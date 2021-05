Segenreich: „Hamas nutzt Zivilisten als Schutz“

„In letzter Zeit hat die Intensität ein wenig abgenommen“, berichtet Segenreich aus Herzlia, einer Vorstadt von Tel Aviv. Die Hamas schieße nach wie vor Raketen auf israelische Städte, jetzt aber vor allem in Südisrael, es werde außerdem nicht mehr so häufig geschossen und nicht mehr mit so vielen Raketen gleichzeitig. Dennoch sei der Konflikt natürlich nach wie vor präsent, so Segenreich, und die israelische Luftwaffe greife auch weiterhin den Gazastreifen an.