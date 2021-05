Pfizer-Impfstoff aufgetaut einen Monat lagerbar

Bald Impfstoff in Tablettenform?

Der US-Pharmakonzern Pfizer arbeitet übrigens seit Kurzem an einem Corona-Vakzin in Form von Tabletten. Wie der US-Gesundheitsexperte und Präsidentenberater Anthony Fauci sagte, sei dies „noch nicht Realität, wir arbeiten aber gemeinsam mit Pfizer daran“. Der Experte sprach sich zudem für die Impfung von Teenagern aus.