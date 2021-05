Fauci verrät: Pfizer plant Corona-Schluckimpfung

Der US-Pharmakonzern Pfizer arbeitet an einer Corona-Schluckimpfung. Das hat am Sonntagabend US-Gesundheitsexperte und Präsidentenberater Anthony Fauci in einem Interview mit dem vom italienischen Fernsehsender RAI gesendeten Programm „Che tempo che fa“ berichtet. „Der Anti-Covid-Impfstoff in Tablettenform ist noch nicht Realität, wir arbeiten aber gemeinsam mit Pfizer daran“, sagte Topvirologe Fauci.