Schallenberg kontert Türkei-Kritik an Israel-Fahne

Schallenberg bezog sich in seiner Reaktion offenkundig auf den türkischen Vizepräsidenten Fuat Oktay, der Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vorgeworfen hatte, mit der Beflaggung „seine Unterschrift unter das von Israel in Gaza verübte Massaker gesetzt“ zu haben. Kurz sei ein „Komplize“ bei der Tötung von Kindern in Palästina, habe „kein Gewissen“ und „ermutigt die wachsende Islamfeindlichkeit und den Faschismus in Europa“, kritisierte Oktay.