ÖGB zu 500-€-Bonus: „Druck hat sich ausgezahlt“

Hofer will „Österreich-Tausender“ für alle

Lob kam in diesem Fall auch von der Opposition: FPÖ-Chef Norbert Hofer begrüßte den angekündigten Bonus für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich. Aber auch er will ein „umfassenderes Paket“ - konkret einen „Österreich-Tausender“ für jeden Österreicher, der bei allen hier Steuer zahlenden Unternehmen eingelöst werden kann. Außerdem müssten Infrastrukturinvestitionen vorgezogen und Familien stärker unterstützt werden, verlangte Hofer in einer Aussendung.