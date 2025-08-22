Elch „Emil“ tourt immer noch im Weinviertel herum

„Ich glaub’ mich tritt ein Elch“ mag sich so mancher gedacht haben, der das Tier erstmals im Weinviertel (Niederösterreich) gesehen hat. Mittlerweile hat der vierbeinige Einwanderer als „Emil“ Kultstatus – und er zeigt keine Tendenzen, das Landesviertel verlassen zu wollen.
Via Tschechien „eingereist“, hat Elch „Emil“ schon eine ordentliche Weinviertel-Tour hingelegt: Nach Sichtungen bei Großkrut und Wilfersdorf ist der jüngste Schnappschuss des Geweihträgers vor der Skyline von Ebendorf im Bezirk Mistelbach nun viral gegangen.
Auf Tour in der Region, durch Wirtschaftszentren und über Kreuzungen
„So ein Tier ist flink, an einem Tag schafft es bis zu 80 Kilometer“, erläutert Bezirksjägermeister Christian Oberenzer. „Vor Jahren gab es im Weinviertel eine einmalige Elch-Sichtung – dem hat es aber hier nicht gefallen“, erinnert sich Oberenzer.
Sichtungen am laufenden Band: Der Einwanderer sucht offenbar ein Revier
Ganz im Gegenteil zum derzeit durch die Region streifenden Exemplar: „Das Verhalten deutet darauf hin, dass er sich ein Revier sucht – sumpfige Böden wie in den March-Thaya-Auen kämen da infrage.“ Obwohl „Emil“ nicht scheu wirkt, sollte man keinen „Elch-Test“ wagen, warnt Oberenzer: „Ihn zu einem Selfie zwingen würde ich nicht raten ...“
