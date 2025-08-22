Elch „Emil“ tourt immer noch im Weinviertel herum

Sichtungen am laufenden Band: Der Einwanderer sucht offenbar ein Revier

Ganz im Gegenteil zum derzeit durch die Region streifenden Exemplar: „Das Verhalten deutet darauf hin, dass er sich ein Revier sucht – sumpfige Böden wie in den March-Thaya-Auen kämen da infrage.“ Obwohl „Emil“ nicht scheu wirkt, sollte man keinen „Elch-Test“ wagen, warnt Oberenzer: „Ihn zu einem Selfie zwingen würde ich nicht raten ...“