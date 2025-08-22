Knalleffekt vor Auftakt-Hit zwischen Bayern und RB

Vor dem heutigen Auftakt der Bayern gegen Leipzig sorgte die Münchner Chefetage für einen Knalleffekt: Denn die Klubspitze rief einen Einkaufsstopp und Sparkurs aus. Der den österreichischen Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl vor große Herausforderungen stellt.
„Wir müssen jetzt kreativ werden. Das ist ehrlicherweise keine einfache Aufgabe auf dem Markt“, sagt Eberl kurz vor Ende der Transferperiode.
Deutschlands Trainer-Legende Felix Magath sieht beim Rekordmeister sogar eine Führungskrise: „Was die Führung des Vereins angeht, gibt es keine Klarheit. Wer hat welche Verantwortungen? Wer hat welche Kompetenzen? Insofern tut sich der FC Bayern gerade schwer“, sagte der 72-Jährige, der die Münchner 2005 und 2006 jeweils zum Double geführt hatte.
Leipzig vor „Riesenaufgabe“
Rund 6200 Fans begleiten heute Leipzig, das erstmals ein Auftaktspiel bestreitet, in die Allianz-Arena. Der neue Trainer Ole Werner spricht „von einer Riesenaufgabe gegen eine sehr eingespielte Mannschaft.“ Das Österreicher-Trio Seiwald, Schlager und Baumgartner macht sich Hoffnungen auf die Startelf. Werner weiß, worauf es ankommen wird? „Entscheidend wird sein, Fußball zu spielen und gute Lösungen parat zu haben.“
