Knalleffekt vor Auftakt-Hit zwischen Bayern und RB

Leipzig vor „Riesenaufgabe“

Rund 6200 Fans begleiten heute Leipzig, das erstmals ein Auftaktspiel bestreitet, in die Allianz-Arena. Der neue Trainer Ole Werner spricht „von einer Riesenaufgabe gegen eine sehr eingespielte Mannschaft.“ Das Österreicher-Trio Seiwald, Schlager und Baumgartner macht sich Hoffnungen auf die Startelf. Werner weiß, worauf es ankommen wird? „Entscheidend wird sein, Fußball zu spielen und gute Lösungen parat zu haben.“