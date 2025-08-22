US-Richter Frank Caprio mit 88 Jahren verstorben

Familie trauert

Nach seinem Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs ist der TV-Richter nun im Alter von 88 Jahren verstorben. In einer Stellungnahme der Familie hieß es: „Seine Herzlichkeit, sein Humor und seine Freundlichkeit haben allen, die ihn kannten, ein unauslöschliches Zeichen hinterlassen“. Caprio sei nicht nur ein angesehener Richter gewesen, sondern auch ein „hingebungsvoller Ehemann, Vater, Großvater, Urgroßvater und Freund“.