Italientief bereitete Feuerwehren viel Arbeit

Deutscher Polizist nach Tankstellenraub getötet
Täter ist erst 18!
In elf Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See und in sieben Gemeinden des Bezirkes Eisenstadt-Umgebung (Burgenland) heulten am Donnerstagabend ab 21 Uhr die Sirenen. Der Grund: Das angekündigte Italientief brachte einiges an Regen.
13 Liter fielen zum Beispiel innerhalb von zehn Minuten in Neusiedl am See (und innerhalb einer Stunde 30 Liter), woraufhin sich viele Straßen in Bäche verwandelten.
Silke Kuhm hat das eindrucksvoll und mit Humor mit einem Video unterstrichen.
Die Feuerwehren hatten etliche Einsatzadressen abzuarbeiten und waren bis in die frühen Morgenstunden beschäftigt. Danke für euren Einsatz!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.