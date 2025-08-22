Vorteilswelt
Überflutete Keller

Italientief bereitete Feuerwehren viel Arbeit

Burgenland
22.08.2025 08:00
Der Golser Kanal war nach dem Regen voll, die Kläranlage kämpfte mit den Wassermassen.
Der Golser Kanal war nach dem Regen voll, die Kläranlage kämpfte mit den Wassermassen.(Bild: H.U.Horak, Krone KREATIV)

In elf Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See und in sieben Gemeinden des Bezirkes Eisenstadt-Umgebung (Burgenland) heulten am Donnerstagabend ab 21 Uhr die Sirenen. Der Grund: Das angekündigte Italientief brachte einiges an Regen. 

0 Kommentare

13 Liter fielen zum Beispiel innerhalb von zehn Minuten in Neusiedl am See (und innerhalb einer Stunde 30 Liter), woraufhin sich viele Straßen in Bäche verwandelten. 

Silke Kuhm hat das eindrucksvoll und mit Humor mit einem Video unterstrichen. 

Die Feuerwehren hatten etliche Einsatzadressen abzuarbeiten und waren bis in die frühen Morgenstunden beschäftigt. Danke für euren Einsatz! 

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Ähnliche Themen
Neusiedl am SeeEisenstadt
Feuerwehr
Burgenland
