Hofer: „Kanzler hat Menschen bewusst belogen“

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Donnerstagvormittag zu einer Pressekonferenz geladen, in der er eigentlich einen Blick in die Zukunft werfen wollte. Doch knapp die Hälfte seiner Redezeit nützte der blaue Parteichef dafür, über die Regierung herzuziehen. Hofer warf Bundeskanzler Sebastian Kurz unter anderem „bewusstes Belügen“ der Menschen vor. Denn die jüngsten Verschärfungen des Covid-19-Maßnahmengesetzes, die am Mittwoch in Begutachtung geschickt wurden, widersprächen zum Teil gänzlich dem, was der türkise Regierungschef bisher immer betont hätte.