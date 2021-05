500 Euro Bonus für die Helden in der Pflege

Nachdem der Kanzler wegen Ermittlungen gegen ihn unter Druck geriet und die Koalition dadurch einmal mehr auf die Probe gestellt wird, scheint sich Türkis-Grün nun demonstrativ einig zeigen zu wollen – und zwar mit guten Nachrichten: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erklärten am Wochenende gemeinsam, dass es für die seit mehr als einem Jahr am Limit arbeitenden Ärzte und Pfleger einen Bonus geben werde. Mückstein habe als Arzt „selbst erlebt, was Pflegekräfte und medizinisches Personal geleistet haben“, dies sei „kaum in Geld aufzuwiegen“.