Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

MotoGP in Ungarn

„Das ist kein gutes Zeichen für den Rest der Welt“

MotoGP
22.08.2025 08:16
Marc Marquez
Marc Marquez(Bild: Pail Sepp)

Der MotoGP-Tross reiste von Österreich nach Ungarn weiter.

0 Kommentare

Die MotoGP gastiert erstmals seit 1992 in Ungarn! Gefahren wird aber nicht auf dem Hungaroring, sondern auf dem brandneuen „Balaton Park Circuit“, also vor der Kulisse des Plattensees, des größten Sees Mitteleuropas. Nach der eindrucksvollen Dominanz zuletzt in Österreich stellt sich auch in Ungarn die Frage: Wer kann Marc Marquez ernsthaft gefährden? „Die Strecke geht in die Richtung, die Marc mag. Normalerweise kein gutes Zeichen für den Rest der Welt“, macht ServusTV-Experte Alex Hofmann der Konkurrenz keine großen Hoffnungen.

Auf Ducati scheint der sechsfache Weltmeister in einer eigenen Liga unterwegs zu sein. Hofmann: „Er hat die Kapazitäten, den Speed und die Freiheit zu entscheiden, wann er wie viel Risiko reinhaut. Und wenn er einmal beschließt hochzufahren, weiß er eigentlich, dass die anderen nicht viel Chance haben.“ Noch bleibt aber das Fragezeichen, wie die Karten auf dem neuen 4,1-Kilometer-Kurs wirklich verteilt werden. Bei der „Generalprobe“ Ende Juli mit der Superbike-WM stellte das enge Streckenlayout die Piloten vor eine echte Herausforderung.

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
156.163 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
145.755 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
117.434 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1313 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1199 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1047 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf