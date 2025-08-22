„Das ist kein gutes Zeichen für den Rest der Welt“

Auf Ducati scheint der sechsfache Weltmeister in einer eigenen Liga unterwegs zu sein. Hofmann: „Er hat die Kapazitäten, den Speed und die Freiheit zu entscheiden, wann er wie viel Risiko reinhaut. Und wenn er einmal beschließt hochzufahren, weiß er eigentlich, dass die anderen nicht viel Chance haben.“ Noch bleibt aber das Fragezeichen, wie die Karten auf dem neuen 4,1-Kilometer-Kurs wirklich verteilt werden. Bei der „Generalprobe“ Ende Juli mit der Superbike-WM stellte das enge Streckenlayout die Piloten vor eine echte Herausforderung.