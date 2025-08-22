„Das ist kein gutes Zeichen für den Rest der Welt“

Der MotoGP-Tross reiste von Österreich nach Ungarn weiter.
Die MotoGP gastiert erstmals seit 1992 in Ungarn! Gefahren wird aber nicht auf dem Hungaroring, sondern auf dem brandneuen „Balaton Park Circuit“, also vor der Kulisse des Plattensees, des größten Sees Mitteleuropas. Nach der eindrucksvollen Dominanz zuletzt in Österreich stellt sich auch in Ungarn die Frage: Wer kann Marc Marquez ernsthaft gefährden? „Die Strecke geht in die Richtung, die Marc mag. Normalerweise kein gutes Zeichen für den Rest der Welt“, macht ServusTV-Experte Alex Hofmann der Konkurrenz keine großen Hoffnungen.
Auf Ducati scheint der sechsfache Weltmeister in einer eigenen Liga unterwegs zu sein. Hofmann: „Er hat die Kapazitäten, den Speed und die Freiheit zu entscheiden, wann er wie viel Risiko reinhaut. Und wenn er einmal beschließt hochzufahren, weiß er eigentlich, dass die anderen nicht viel Chance haben.“ Noch bleibt aber das Fragezeichen, wie die Karten auf dem neuen 4,1-Kilometer-Kurs wirklich verteilt werden. Bei der „Generalprobe“ Ende Juli mit der Superbike-WM stellte das enge Streckenlayout die Piloten vor eine echte Herausforderung.
