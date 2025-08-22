Bewährung abgelehnt: Erik Menendez bleibt in Haft

Häftlinge übernahmen Verantwortung für das Tötungsdelikt

Dabei übernahmen die Brüder die volle Verantwortung für die Tat von damals. „Ich übernehme die volle Verantwortung für alle meine Entscheidungen“, sagte der per Video zugeschaltete Lyle Menendez nach Angaben von Reportern im Gerichtssaal. Es gehe um „die Entscheidung, eine Waffe auf meine Eltern zu richten, die Entscheidung, nachzuladen, die Entscheidung, wegzurennen, mich zu verstecken und alles zu tun, um zu entkommen.“