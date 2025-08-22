Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

35 Jahre in Haft

Bewährung abgelehnt: Erik Menendez bleibt in Haft

Ausland
22.08.2025 08:11
Erik Menendez während der mehrstündigen Bewährungsanhörung – er bleibt weiterhin in Haft.
Erik Menendez während der mehrstündigen Bewährungsanhörung – er bleibt weiterhin in Haft.(Bild: EPA/California Department of Corrections / HANDOUT)

Die Brüder Erik und Lyle Menendez sitzen seit mittlerweile 35 Jahren im Gefängnis. Sie hatten 1989 ihre Eltern José und Kitty getötet. Im Mai letzten Jahres wurde ihr Strafmaß verkürzt, nun gab es eine erste Bewährungsanhörung für Erik.

0 Kommentare

Genau 36 Jahre und einen Tag nach dem Mord an seinen Eltern stellte sich Erik seiner ersten Anhörung. Nach mehrstündiger Diskussion entschied die Kommission, dass er nach wie vor eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle und nicht auf Bewährung freikommt.

Im Mai war das Strafmaß der beiden verurteilten Kalifornier von „lebenslanger“ auf „50 Jahre Haft bis lebenslänglich“ reduziert worden. Damit kamen die beiden für eine Haftentlassung unter Auflagen infrage.

Erik (l.) und sein älterer Bruder Lyle
Erik (l.) und sein älterer Bruder Lyle(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

„Genug getan“
„Ich glaube, dass sie in den vergangenen 35 Jahren genug getan haben, um eines Tages die Chance zu bekommen, freigelassen zu werden“, sagte der zuständige Richter Michael Jesic bei der Urteilsverkündung im Mai 2024.

Häftlinge übernahmen Verantwortung für das Tötungsdelikt
Dabei übernahmen die Brüder die volle Verantwortung für die Tat von damals. „Ich übernehme die volle Verantwortung für alle meine Entscheidungen“, sagte der per Video zugeschaltete Lyle Menendez nach Angaben von Reportern im Gerichtssaal. Es gehe um „die Entscheidung, eine Waffe auf meine Eltern zu richten, die Entscheidung, nachzuladen, die Entscheidung, wegzurennen, mich zu verstecken und alles zu tun, um zu entkommen.“

„Tat grausam und feige“
Sein drei Jahre jüngerer Bruder Erik sagte, es sei falsch gewesen, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Die von ihm und seinem Bruder begangenen Taten seien grausam und feige gewesen. „Ich habe keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Ich übernehme die volle Verantwortung.“

Lesen Sie auch:
Lyle und Eric haben bereits 20 Jahre hinter Gittern verbracht. Sie wurden 1989 zu lebenslanger ...
US-Justiz ebnet Weg
Menendez-Brüder stehen kurz vor der Freilassung
14.05.2025
35 Jahre in Haft
Fall der Menendez-Brüder wird neu verhandelt
12.04.2025

Die Staatsanwaltschaft erklärte im damaligen Verfahren, die Brüder hätten ihre Eltern getötet, um schneller an ein Erbe von 14 Millionen Dollar zu gelangen, was heute rund 31 Millionen Euro entspricht.

Unterstützer hielten dem entgegen, die Tat sei aus Notwehr erfolgt, nachdem die Brüder über Jahre hinweg von ihrem tyrannischen Vater unter Duldung der Mutter sexuell und körperlich misshandelt worden seien.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf