Prinz Philips brutale Reaktion auf Sussex-Hochzeit

Und weiter: „Er sprach mit stiller Bescheidenheit über diese Jahre, aber ich weiß, wie sehr er alle respektierte, die auf diesem Kriegsschauplatz neben ihm standen. Wenn ich heute an ihn denke, denke ich auch an jeden von Ihnen, an die gemeinsamen Entbehrungen, die geknüpften Bande und das Vermächtnis, das Sie hinterlassen.“