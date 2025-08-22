Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Butler enthüllt:

Prinz Philips brutale Reaktion auf Sussex-Hochzeit

Royals
22.08.2025 08:17
Prinz Philip soll ziemlich brutal auf die Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan reagiert ...
Prinz Philip soll ziemlich brutal auf die Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan reagiert haben. Das verrät ein Ex-Butler jetzt in seinem neuen Buch.(Bild: APA/AFP/POOL/Jonathan Brady)

Im Mai 2018 haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan in einer prunkvollen Hochzeit auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Doch wie jetzt herauskommt, war vor allem Prinz Philip „not amused“ über das große Tamtam. Ein neues Buch enthüllt die brutale Reaktion von Queen Elizabeths Ehemann auf die Sussex-Hochzeit.

0 Kommentare

Der ehemalige Butler Grant Harrold veröffentlicht demnächst sein Buch „The Royal Butler: Mein bemerkenswertes Leben im Dienst der Monarchie“. Und in dem Werk ist natürlich auch die Royal Wedding von Prinz Harry mit Meghan Markle ein Thema.

Vier Worte, die es in sich hatten
Wie aus Auszügen des Buchs, die die britische Zeitung „The Telegraph“ veröffentlichte, hervorgeht, soll Prinz Philip ziemlich heftig auf das Jawort auf Schloss Windsor reagiert haben.

Prinz Harry und Herzogin Meghan gaben sich 2018 auf Schloss Windsor das Jawort.
Prinz Harry und Herzogin Meghan gaben sich 2018 auf Schloss Windsor das Jawort.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

„Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, sahen wir zu, wie das glückliche Paar und dann die anderen Mitglieder der königlichen Familie die Kapelle verließen“, schildert Harrold laut „Telegraph“ seine Eindrücke der Royal Wedding. 

Der Ex-Butler fügt in seinem Werk hinzu: „Als Prinz Philip herauskam, drehte er sich zu der Queen und sagte: ,Thank f**k that‘s over – Gott sei Dank ist es vorbei.‘“

Ex-Butler von Charles packt aus
Grant Harrold arbeitete von 2004 bis 2011 für König Charles, damals noch Prinz von Wales, auf seinem Anwesen Highgrove. Bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan war Harrold zunächst als Kommentator für einen Fernsehsender tätig.  

Nicht einmal zwei Jahre nach der Traumhochzeit kehrten Harry und Meghan der Royal Family den Rücken. Das Paar lebt mit seinen zwei Kindern Archie (6) und Lilibet (4) im kalifornischen Montecito. 

Harry ehrte seinen Großvater
Prinz Philip starb im April 2021, kurz vor seinem 100. Geburtstag. Wie kürzlich bekannt wurde, ehrte Prinz Harry seinen Großvater anlässlich des „Victory over Japan Day“ mit einem handgeschriebenen Brief, den er von einem Freund an einem Denkmal in London ablegen ließ.

Prinz Harry soll seinen Großvater zuletzt in einem handgeschriebenen Brief geehrt haben.
Prinz Harry soll seinen Großvater zuletzt in einem handgeschriebenen Brief geehrt haben.(Bild: AP/Alastair Grant)

 „Für mich hat dieser Jahrestag eine ganz besondere Bedeutung. Mein verstorbener Großvater, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, diente im Pazifikkrieg“, hieß es laut britischen Medien in dem Schreiben.

Lesen Sie auch:
So verliebt waren Harry und Meghan bei ihrer Verlobung – jetzt überraschte der Prinz seine ...
44. Geburtstag
Meghan hatte „24 schöne Stunden“ mit ihrem Harry
06.08.2025
„Fäuste flogen“
Hat Prinz Harry Andrew die Nase blutig geschlagen?
03.08.2025

Und weiter: „Er sprach mit stiller Bescheidenheit über diese Jahre, aber ich weiß, wie sehr er alle respektierte, die auf diesem Kriegsschauplatz neben ihm standen. Wenn ich heute an ihn denke, denke ich auch an jeden von Ihnen, an die gemeinsamen Entbehrungen, die geknüpften Bande und das Vermächtnis, das Sie hinterlassen.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
156.163 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
145.755 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
117.434 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1313 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1199 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1047 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Royals
Ex-Butler enthüllt:
Prinz Philips brutale Reaktion auf Sussex-Hochzeit
Kein Frieden in Sicht!
Darum will sich William nicht mit Harry versöhnen
10 Jahre Haft drohen
Marius Borg Høiby: Erstes Statement nach Anklage
„Herausfordernd“
Haakon bricht Schweigen zu Anklage gegen Marius
Sohn von Mette-Marit
Vierfache Vergewaltigung: Skandal-Royal angeklagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf