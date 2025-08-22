Oliver Glasner bestätigt Abgang und sendet Warnung

Oliver Glasner hat den Abgang von Eberechi Eze am Donnerstagabend bestätigt. Nach dem 1:0 gegen Fredrikstad FK im Play-off-Hinspiel zur Conference League sendet der Crystal-Palace-Coach zudem einmal mehr eine Transfer-Warnung: „Wir müssen dringend handeln!“
Oliver Glasner verliert seinen Starspieler. Eberechi Eze meldete sich für das Spiel gegen Fredrikstad krank, da er kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal steht. „Er sagte, er fühle sich nicht gut“, schildert Glasner.
Jetzt nimmt der österrechische Erfolgscoach, der sich mit Crystal Palace vor rund zwei Wochen sensationell zum Community-Shield-Gewinner kürte, die Klubbosse in die Pflicht. „Es ist klar, dass ich nichts tun kann. Ich kann keine Spieler verpflichten. Wir müssen handeln. Es ist für niemanden überraschend, dass Ebs (Anm. d. Red.: Eberechi Eze) gegangen ist. Wir haben die Chance verpasst, ihn früh genug zu ersetzen. Das ist ganz allein unsere Schuld und die von niemand anderem“, so Glasner.
Geht auch Abwehrboss?
Hinzu kommt, dass auch Abwehrboss Marc Guehi kurz vor einem Deal mit dem FC Liverpool steht. „Ich weiß nur, dass wir niemanden für das Rückspiel gegen Fredrikstad registrieren können, wenn Marc geht, also muss er aus meiner Sicht bleiben“, fordert Glasner.
