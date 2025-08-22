Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klartext nach Sieg

Oliver Glasner bestätigt Abgang und sendet Warnung

Fußball International
22.08.2025 07:02
Oliver Glasner braucht dringend neue Spieler.
Oliver Glasner braucht dringend neue Spieler.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Oliver Glasner hat den Abgang von Eberechi Eze am Donnerstagabend bestätigt. Nach dem 1:0 gegen Fredrikstad FK im Play-off-Hinspiel zur Conference League sendet der Crystal-Palace-Coach zudem einmal mehr eine Transfer-Warnung: „Wir müssen dringend handeln!“

0 Kommentare

Oliver Glasner verliert seinen Starspieler. Eberechi Eze meldete sich für das Spiel gegen Fredrikstad krank, da er kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal steht. „Er sagte, er fühle sich nicht gut“, schildert Glasner.

Eberechi Eze (re.) verlässt Crystal Palace.
Eberechi Eze (re.) verlässt Crystal Palace.(Bild: AFP/APA/Paul ELLIS)

Jetzt nimmt der österrechische Erfolgscoach, der sich mit Crystal Palace vor rund zwei Wochen sensationell zum Community-Shield-Gewinner kürte, die Klubbosse in die Pflicht. „Es ist klar, dass ich nichts tun kann. Ich kann keine Spieler verpflichten. Wir müssen handeln. Es ist für niemanden überraschend, dass Ebs (Anm. d. Red.: Eberechi Eze) gegangen ist. Wir haben die Chance verpasst, ihn früh genug zu ersetzen. Das ist ganz allein unsere Schuld und die von niemand anderem“, so Glasner. 

Lesen Sie auch:
Conference League
Glasner gewinnt Play-off-Hinspiel mit Palace
21.08.2025
Nach Tauziehen
Jetzt also doch! Glasner verliert Starspieler
21.08.2025
Nicht zu stoppen
Oliver Glasners Super-Serie sorgt für Staunen
20.08.2025

Geht auch Abwehrboss?
Hinzu kommt, dass auch Abwehrboss Marc Guehi kurz vor einem Deal mit dem FC Liverpool steht. „Ich weiß nur, dass wir niemanden für das Rückspiel gegen Fredrikstad registrieren können, wenn Marc geht, also muss er aus meiner Sicht bleiben“, fordert Glasner.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
156.163 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
145.755 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
117.434 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1313 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1199 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1047 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Fußball International
Deutsche Bundesliga
Knalleffekt vor Auftakt-Hit zwischen Bayern und RB
Klartext nach Sieg
Oliver Glasner bestätigt Abgang und sendet Warnung
Krone Plus Logo
Hofmann in Debrecen
Ein Rapidler führt Ungarns „Wundertüte“ an
Auch Magath teilte aus
Kroos kritisiert Bayern: „Den hätte ich geholt“
Aufstieg auf der Kippe
Rapids Stöger: „Diesmal sind wir bestraft worden!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf