Oliver Glasner bestätigt Abgang und sendet Warnung

Jetzt nimmt der österrechische Erfolgscoach, der sich mit Crystal Palace vor rund zwei Wochen sensationell zum Community-Shield-Gewinner kürte, die Klubbosse in die Pflicht. „Es ist klar, dass ich nichts tun kann. Ich kann keine Spieler verpflichten. Wir müssen handeln. Es ist für niemanden überraschend, dass Ebs (Anm. d. Red.: Eberechi Eze) gegangen ist. Wir haben die Chance verpasst, ihn früh genug zu ersetzen. Das ist ganz allein unsere Schuld und die von niemand anderem“, so Glasner.