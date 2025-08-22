„Drogenterrorismus“
Tote und Verletzte bei Anschlägen in Kolumbien
Bei zwei Anschlägen sind in Kolumbien mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden.
Im Norden des südamerikanischen Landes schossen mutmaßliche Kriminelle mit einer Drohne einen Polizeihubschrauber ab. Dabei kamen nach Angaben der Regierung acht Polizisten ums Leben und acht weitere wurden verletzt.
Die Beamten hätten in der ländlichen Region Koka-Felder zerstören sollen. Hinter dem Angriff soll eine Splittergruppe der linken Guerillaorganisation Farc stecken.
Sprengsätze explodiert
Wenig später detonierten nahe einem Luftwaffenstützpunkt in der Großstadt Cali im Südwesten von Kolumbien zwei Sprengsätze. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, weitere 36 wurden verletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte (siehe X-Beitrag oben).
- Kolumbien ist der größte Kokainproduzent weltweit. Nach Angaben der Vereinten Nationen verfügt das Land mit über 250.000 Hektar über rund 65 Prozent der weltweiten Anbaufläche für Koka.
- Das extrem lukrative Geschäft mit der Droge befeuert die Gewalt in dem südamerikanischen Land, das ohnehin auf eine blutige Geschichte zurückblickt. Linken Rebellen, rechte Paramilitärs und das Militär lieferten sich 52 Jahre lang einen Bürgerkrieg. 220.000 Menschen kamen ums Leben, Millionen wurden vertrieben.
Militär übernimmt Kontrolle
Nach dem Anschlag in Cali kündigte Bürgermeister Alejandro Eder an, dass das Militär die Kontrolle über die Stadt übernehmen werde. Zudem werde die Polizei die Zufahrten zu der Stadt verstärkt kontrollieren. „In dieser Stunde, in der der Drogenterrorismus in unser Land zurückgekehrt ist, müssen wir zusammenstehen“, sagte er in einer Videoansprache.
