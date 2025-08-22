Familie bangt um Vater, will Unfallhergang klären

Tochter: „Wir brauchen dringend Augenzeugen“

„Es gab viele Ersthelfer, weil oberhalb auf der B145 wegen eines anderen Unfalls alles gestanden ist. Aber wir brauchen dringend Augenzeugen, um den Unfallhergang klären zu können“, sagt die Tochter, die mit ihrer Schwester Zeugen motivieren will, sich rasch zu melden. Vor allem, weil ihr Vater nicht aussagen kann. Und jene Autofahrerin (50) aus Gmunden, die während des Überholvorgangs nach links ausgeschert haben soll, aber dann weitergefahren war, hatte sich erst am Tag darauf gemeldet. Sie bestreitet eine schuldhafte Beteiligung am Unfall, habe nichts bemerkt, erst durch Medienberichte vom Unglück erfahren und sich bei der Polizei gemeldet.