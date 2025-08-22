Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Senior kämpft um Leben

Familie bangt um Vater, will Unfallhergang klären

Oberösterreich
22.08.2025 08:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Ein 76-Jähriger ringt nach einem Motorradunfall mit dem Tod. Die beteiligte Autofahrerin (50), die zuerst weiterfuhr, stellte sich zwar, streitet aber jede Schuld ab. Die Familie sucht nun dringend Zeugen, um den Unfall rekonstruieren zu können, weil der Vater kann seine Version nicht berichten.

0 Kommentare

„Wir wissen nicht, ob Papa überlebt, und falls er wieder aufwacht, in welchem Zustand er dann ist“ – Sabine Q. (45) aus Gmunden (OÖ) kann ihre Verzweiflung kaum zurückhalten. Am Samstag hat ein schwerer Unfall bei Altmünster das Leben der Familie auf den Kopf gestellt. Ihr 76-jähriger Vater musste bei einem Überholmanöver einem ausscherenden Auto ausweichen, krachte mit seinem Motorroller gegen einen Gassichtmarker – eine Eisenstange – und erlitt schwerste Verletzungen.

Tochter: „Wir brauchen dringend Augenzeugen“
„Es gab viele Ersthelfer, weil oberhalb auf der B145 wegen eines anderen Unfalls alles gestanden ist. Aber wir brauchen dringend Augenzeugen, um den Unfallhergang klären zu können“, sagt die Tochter, die mit ihrer Schwester Zeugen motivieren will, sich rasch zu melden. Vor allem, weil ihr Vater nicht aussagen kann. Und jene Autofahrerin (50) aus Gmunden, die während des Überholvorgangs nach links ausgeschert haben soll, aber dann weitergefahren war, hatte sich erst am Tag darauf gemeldet. Sie bestreitet eine schuldhafte Beteiligung am Unfall, habe nichts bemerkt, erst durch Medienberichte vom Unglück erfahren und sich bei der Polizei gemeldet.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Lenkerin meldete sich
Bei Fahrt mit Motorroller wurde Senior abgedrängt
17.08.2025

Emotionales Statement
„Wir können kaum glauben, dass Papa in der 70er-Zone vor der Kreuzung noch überholt hat, obwohl der Wagen der Frau angeblich zwischen 60 und 70 km/h schnell gewesen sein soll“, sagt Sabine Q., die sich in einem emotionalen Statement (siehe Faksimile) bei den Ersthelfern bedankt.

Der emotionale Aufruf der Familie
Der emotionale Aufruf der Familie(Bild: zVg)

Bei der Polizei Altmünster werden die Informationen zum Unfall, der am 16. August um 16.40 Uhr auf der sogenannten Rampe 1 Richtung B145 passiert war, gesammelt.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
156.163 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
145.755 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
117.434 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1313 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1199 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1047 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Oberösterreich
Senior kämpft um Leben
Familie bangt um Vater, will Unfallhergang klären
Ins Schleudern geraten
Ferrari steckte nach Unfall in Leitschiene fest
Wunder vom Wolfgangsee
Drei Tage im Koma: „Greg geht es immer besser“
Im Großbetrieb Voest
Arbeiter erlitt in Kokerei tödliche Verbrennungen
Alles bereit
„Heuer gibt’s am Fest das perfekte Bier-Wetter“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf