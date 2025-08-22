Innsbruck für Autofahrer die „einfachste“ Stadt

Wer täglich mit dem Auto nach Innsbruck pendeln muss, braucht oft gute Nerven. Die Baustellensaison findet gefühlt kein Ende, ständig tun sich neue Engstellen auf und die Zahl der überlasteten Straßenzüge scheint stetig zu steigen. Einheimische Autofahrer, die gerade im Stau stehen, mag da eine Erhebung aus dem Hause des internationalen Autovermieters SIXT verwundern. Denn der Blick von außen zeichnet ein anderes Bild vom Innsbrucker Verkehr und relativiert vielleicht so manchen Ärger.