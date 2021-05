Übung für nuklearen Ernstfall

Österreich ist frei von Atomkraft. Doch in vielen unserer Nachbarländer stehen veraltete Reaktoren. Und so müssen sich Bundesheer und Feuerwehr weiter präventiv mit dem Thema „Verstrahlung“ befassen. In Hornstein vertieften die Florianis bei einer Strahlenschutz-Übung ihr Wissen um diese Materie.