Zahl der Infizierten sinkt weiter

Bald 100.000 Geimpfte

Die Corona-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab des Landes bisher 94.156 Personen erhalten, davon erhielten 25.272 Personen bereits die zweite Impfdosis. In Summe wurden also 119.428 Impfdosen verimpft. Insgesamt 168.004 Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem unter www.burgenland.at/coronavirus für eine Schutzimpfung vorgemerkt. Sie werden per E-Mail verständigt, sobald genügend Impfstoff für ihre Personengruppe verfügbar ist.